Tutti presenti, e tutti concordi. In video collegamento i club hanno espresso massimo sostegno e condivisione totale alle parole del Presidente di Lega Paolo Dal Pino. Quello che ieri aveva replicato al ministro dello Sport Spadafora (collaborazione da parte dei club sulla necessità di trovare un protocollo medico univoco o, altrimenti, adeguarsi allo stop deciso dal governo) è stato ribadito alle società connesse in assemblea. Su entrambi i punti ha ottenuto «piena condivisione» da parte di tutte le società. Che così hanno avuto le risposte che cercavano: sarà il governo a indicare la rotta. Se sarà possibile la ripresa in sicurezza si riprenderà la stagione, altrimenti saranno le istituzioni del paese a dichiarare la chiusura del campionato e ai club non resterà che adeguarsi.

Lo riporta Gazzetta.it.