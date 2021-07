Dal Pino: “Vogliamo aprire gli stadi al 100%. Servirà il Green Pass per entrare”

“La nostra richiesta di avere il pubblico è forte verso la Federazione – ha detto Paolo Dal Pino, presidente della Lega -. Ovviamente tutto con il Green pass. Vogliamo essere parte del processo di messa in sicurezza degli stadi. Con i nostri stadi possiamo contribuire alla vaccinazione. Noi abbiamo chiesto il 100% della capienza considerando i protocolli e la necessità del pass. Abbiamo fiducia, crediamo in questa strada, ovviamente considerando la curva epidemiologica e le indicazioni del Ministero della Sanità. Per il nostro movimento la presenza del pubblico è necessaria per l’equilibrio economico-finanziario delle società. In 18/19 mesi non abbiamo avuto alcun tipo di ristoro. Finire il campionato 2019/2020 è stato uno sforzo incredibile, lo scorso anno è stato durissimo, una grande sofferenza da parte di tutti. Superate le fasi di stress è emersa la voglia di vincere le difficoltà per tornare alla normalità”. Lo riporta TMW.

LEGGI ANCHE, D.LIPPI: “RIBERY VOLEVA RESTARE ALLA FIORENTINA MA NON È MAI ARRIVATA UN’OFFERTA. VUOLE ANCORA LA SERIE A”