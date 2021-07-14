D.Lippi: "Ribery voleva restare alla Fiorentina ma non è mai arrivata un'offerta. Vuole ancora la Serie A"

Lippi parla dell'addio di Ribery alla Fiorentina e del futuro

"Ribery sarebbe voluto rimanere alla Fiorentina - ha detto Davide Lippi a Radio Radio -, ha aspettato fino all'ultimo un cenno da parte del club. Ma poi ha fatto scelte diverse. Non c'è mai stata un'offerta. Credo ci siano ancora possibilità di farlo restare in Italia. E' appetibile per diverse squadre, aspettiamo i ritiri. E' una sua richiesta restare in Serie A".

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