Notizie Lippi Fiorentina

Parla l'agente di Spinazzola: "Leo non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli"
13 gennaio 2025 17:36
Lippi avvisa: "Il vero Beltran lo vedremo il prossimo anno. Senza gol Fiorentina comunque competitiva"
30 novembre 2023 16:35
Lippi: "La Fiorentina gioca proprio bene, un calcio moderno e offensivo. È tutto merito di Italiano"
21 ottobre 2023 13:55
Lippi è tranquillo: "La Fiorentina può vincere a Basilea, ha dimostrato di rendere meglio in trasferta"
13 maggio 2023 15:19
Vieri rivela: "Lippi mi disse che il titolare al mondiale del 2006 sarebbe stato Toni, io l'ho accettato"
01 aprile 2023 00:01
Davide Lippi consiglia: "Italiano resta almeno altri 2-3 anni alla Fiorentina e fai dei grandi campionati"
27 aprile 2022 13:42
Davide Lippi: “Italiano resti alla Fiorentina. Clausola da 10 milioni? Non tutela il club viola”
27 aprile 2022 09:38
Lippi applaude: "La crescita di Italiano è uno degli aspetti più positivi di questo campionato"
25 aprile 2022 12:21
Lippi sta dalla parte di Vlahovic: "Sta dimostrando di avere le palle, paga errori di altri"
13 novembre 2021 17:53
D.Lippi: "Ribery voleva restare alla Fiorentina ma non è mai arrivata un'offerta. Vuole ancora la Serie A"
14 luglio 2021 23:40
D.Lippi: "Caceres? Non penso che resterà alla Fiorentina. Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni"
30 giugno 2021 22:49
Lippi: "Gattuso è uno dei miei figli, tutti i giocatori gli vogliono bene e ha un gioco importante"
26 maggio 2021 13:40
Di Livio: "Lippi alla Fiorentina sarebbe l'ideale. Con Terim era una squadra forte"
23 aprile 2021 20:07
Graziani: "Lippi, non lo vedo fuori posto a Firenze. Bisogna fare punti con le grandi"
14 aprile 2021 16:28
Lippi non rifiuterebbe l'idea di essere direttore tecnico. Con lui progetto di crescita
11 aprile 2021 11:32
Martorelli: "Lippi non è in grado di fare trattative. La Fiorentina deve seguire il modello Atalanta"
10 aprile 2021 19:30
Galli: "Lippi sarebbe un valore aggiunto. Callejon? L'errore è di etichettarlo come sostituto di Chiesa"
10 aprile 2021 13:26
Bucchioni: "Commisso scelga subito l'allenatore, finora 4 fallimenti. Gattuso in pole. Lippi dt? Interessante"
10 aprile 2021 10:15
Cannavaro in panchina per rilanciare la Fiorentina: un'idea buttata sul tavolo da Davide Lippi
10 aprile 2021 09:45
Lippi divide. Chi lo vuole per la competenza. Chi no per il suo passato
10 aprile 2021 08:48
Orlando: "La Fiorentina deve stare subito dietro le grandi. Lippi importante per vari motivi"
09 aprile 2021 21:39
"Lippi più facile alla Fiorentina che alla Juventus, accetterebbe. Magari con Cannavaro o Gattuso"
09 aprile 2021 20:52
De Magistris: "Se fosse possibile prenderei Allegri in panchina. Lippi benvenga, però deve decidere lui"
09 aprile 2021 15:50
TMW, idea Marcello Lippi direttore tecnico alla Fiorentina come spalla di Pradè. L'indiscrezione
08 aprile 2021 23:08
Lippi: "Io dirigente della Fiorentina? Sarei pronto. Vlahovic deve mettersi a disposizione dei compagni"
15 febbraio 2021 18:48
Lippi, Chiesa è un elemento di carattere e di qualità. Può fare più di 10 gol
08 ottobre 2020 22:04
D. Lippi: "Ribery? È molto felice di essere alla Fiorentina. Certo il progetto viola deve crescere"
08 ottobre 2020 19:28
Lippi: "Mancini convocando calciatori come Castrovilli ha dato un messaggio "fate giocare i giovani""
22 aprile 2020 18:40
Lippi: "Mancini sta facendo bene, convocare giocatore come Castrovilli è un bel segnale"
22 aprile 2020 14:44
Lippi: "I campionati devono finire tutti. Sono infastidito dalla Comunità Europea perchè non ci aiuta..."
31 marzo 2020 12:15
D. Lippi su Ribery: "Sta per tornare, ha sposato il progetto viola, il prossimo anno resterà"
03 marzo 2020 11:36
D. Lippi: "Ribery? I giovani lo ascoltano sempre. Discreto il suo inizio in Serie A"
17 ottobre 2019 21:01
Lippi: "Ho fiducia nella Fiorentina nonostante la partenza. Castrovilli? Ha qualità"
17 settembre 2019 19:15
D.Lippi: "Non male il mercato viola. Politano, De Paul e Berardi erano incedibili.."
10 settembre 2019 19:30
Lippi: "La sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina. Il calendario non li ha aiutati"
05 settembre 2019 10:09
Lippi: "Il prossimo anno Chiesa spiccherà il volo per poi diventare un crack"
04 settembre 2019 17:53
Ag.Caceres-ACF, summit in corso a Milano. Novità in arrivo?
27 agosto 2019 15:04
Lippi:" Tra i giovani mi piace molto Federico Chiesa della Fiorentina."
09 febbraio 2018 10:34
Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"
20 novembre 2017 20:09
Milan, con la sconfitta di oggi Montella a rischio esonero. Ecco chi può sostituirlo
01 ottobre 2017 19:44
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