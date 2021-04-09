De Magistris: "Se fosse possibile prenderei Allegri in panchina. Lippi benvenga, però deve decidere lui"

Vlahovic nelle ultime gare ha segnato tanto. Callejon non fa molti gol, ma in compenso mette palloni giocabili e assist

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto e grande tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno:

Callejon? A Napoli era un giocatore di alto livello, sicuramente era in condizioni migliori di Kokorin. Allo spagnolo se non viene data fiducia non troverà mai la forma, a volte bisogna anche scegliere in vista del futuro. Vlahovic nelle ultime gare ha segnato molto, Callejon non fa tantissimi gol ma fa assist e mette bene i palloni in area.

Muriel? Mi dicevano che aveva la tendenza ad ingrassare, averlo uno che mangia e segna così. Difendo la categoria, se fosse sempre stato così anche io non avrei giocato.

Lippi? Ben venga, però poi deve decidere lui e mettere bocca. Tralasciando il passato, se fosse possibile prenderei lui e Allegri in panchina.

MEDIASET, LA FIORENTINA OFFRIRÀ A VLAHOVIC INGAGGIO DA 2 MILIONI DI EURO.

https://www.labaroviola.com/mediaset-la-fiorentina-offrira-a-vlahovic-ingaggio-da-2-milioni-ramadani-incontra-roma-e-borussia/136060/