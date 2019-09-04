Labaro Viola

Lippi: "Il prossimo anno Chiesa spiccherà il volo per poi diventare un crack"

Queste le parole rilasciate a Il Giornale da Marcello Lippi ex ct della Nazionale italiana ed oggi allenatore della Cina su Federico Chiesa: "Anche Federico è tra gli italiani destinati a spiccare il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 17:53
Lippi: "Il prossimo anno Chiesa spiccherà il volo per poi diventare un crack" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Chiesa
Lippi
Condividi

Queste le parole rilasciate a Il Giornale da Marcello Lippi ex ct della Nazionale italiana ed oggi allenatore della Cina su Federico Chiesa: "Anche Federico è tra gli italiani destinati a spiccare il volo il prossimo anno per diventare un crack".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok