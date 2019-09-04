Lippi: "Il prossimo anno Chiesa spiccherà il volo per poi diventare un crack"
Queste le parole rilasciate a Il Giornale da Marcello Lippi ex ct della Nazionale italiana ed oggi allenatore della Cina su Federico Chiesa: "Anche Federico è tra gli italiani destinati a spiccare il...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 17:53
Queste le parole rilasciate a Il Giornale da Marcello Lippi ex ct della Nazionale italiana ed oggi allenatore della Cina su Federico Chiesa: "Anche Federico è tra gli italiani destinati a spiccare il volo il prossimo anno per diventare un crack".