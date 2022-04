Davide Lippi consiglia: “Italiano resta almeno altri 2-3 anni alla Fiorentina e fai dei grandi campionati”

Intervistato dal Corriere Fiorentino ha parlato il procuratore Davide Lippi. Queste le sue parole:

“Italiano? Clausola o meno, mi piacerebbe vederlo a Firenze un altro po’. Sarebbe la soluzione migliore anche per lui. La clausola mon tutela la società, per chi lo perde è sicuramente un danno ma quantomeno la Fiorentina è protetta economicamente. Almeno ha un indennizzo. Però vederlo andare via è più una perdita che un guadagno. La mia opinione è che Italiano farebbe meglio a restare qualche anno alla Fiorentina, chiudendo bene un paio di campionati. Fosse mio assistito gli consiglierei di rimanere altri 2-3 anni e migliorarsi ancora”.

