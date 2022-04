La Stampa: “In cinque giorni Allegri ha disarmato e battuto Dionisi e Italiano simboli del bel gioco”

Il giornalista Antonio Barillà su La Stampa ha punzecchiato il mister del Sassuolo Dionisi e quello della Fiorentina Italiano. Questo il suo editoriale:

“Troppo spesso sono stati tracciati paragoni con i simboli invece della nouvelle vague, dell’ottimizzazione tattica e del risultato attraverso il gioco. Entrambi meritano complimenti sinceri ed è facilissimo indicarli come predestinati della panchina, però il tecnico della Fiorentina è al secondo anno di Serie A e quello del Sassuolo s’è appena affacciato, perciò l’accostamento diventa irriverente per un allenatore che ha vinto sei scudetti e conquistato due finali di Champions League. Con queste premesse sembra una lezione che Allegri, in appena cinque giorni, li abbia disarmati e battuti, perché è giusto incensare la il bel gioco ma anche rispettare chi coltiva idee diverse, per altro vincenti, senza permettersi di giudicarlo superato”.

