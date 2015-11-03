Notizie Dionisi Fiorentina

Moviola Corriere dello Sport: “Dionisi pessimo, si becca 4,5. Più rigore quello di Sottil, non c’è su Beltran”
14 gennaio 2025 09:14
Sarà Dionisi a dirigere Monza-Fiorentina. I precedenti non sorridono ai viola: una sola vittoria
08 gennaio 2025 13:45
Il Monza pensa già al post Palladino? Dionisi in tribuna per vedere il match con il Napoli. Idea concreta
07 aprile 2024 19:35
La sconfitta contro l'Empoli è fatale per Dionisi, il Sassuolo lo esonera. Promosso Bigica dalla Primavera
25 febbraio 2024 19:09
Dionisi: "I ragazzi sono calati dopo il gol annullato, avevano esultato. Berardi nervoso perchè la sente"
06 gennaio 2024 23:59
Dionisi: "Il nostro avversario domani non sarà la Fiorentina ma noi stessi. Giocheremo a viso aperto per vincere"
05 gennaio 2024 13:38
Dionisi asfalta Mourinho: "Il Fair Play è anche non parlare male di un giocatore avversario"
03 dicembre 2023 23:25
Dionisi: "Imitare la Fiorentina in Coppa Italia? Loro hanno incontrato la Cremonese, conta il percorso"
21 ottobre 2023 00:29
Sarà l'arbitro Dionisi a dirigere Fiorentina-Empoli. Un'unica vittoria per i viola nei quattro precedenti incontri
18 ottobre 2023 16:05
Dionisi accende il rammarico nella Fiorentina: "Berardi giocherebbe titolare in tutte le squadre di A"
23 settembre 2023 20:53
Berardi e il Sassuolo ai ferri corti, Dionisi annuncia: "Non giocherà nemmeno con il Napoli, resta a casa"
26 agosto 2023 13:22
Dionisi attacca Maxime Lopez: "Sono stufo di giocatori a metà che non vogliono rimanere"
24 luglio 2023 14:47
Dionisi: "Scelte arbitrali non lineari. Fiorentina più forte di noi e squadra più completa tra le grandi"
02 giugno 2023 23:20
Dionisi: "Fiorentina motivata in vista della finale di Conference, non è un vantaggio per noi"
01 giugno 2023 13:30
Pedullà rivela: "Se Spalletti dovesse andare via dal Napoli piace molto Dionisi del Sassuolo"
09 maggio 2023 12:30
Dionisi attacca l'arbitro: "Ha sbagliato, ci metta la faccia. Fallo di mano l'aveva visto e non dato rigore"
07 gennaio 2023 18:20
Dionisi non ci sta: "Rigore della Fiorentina discutibile. Senza questo episodio non avrebbero vinto"
07 gennaio 2023 17:50
Dionisi: "Contro la Fiorentina è difficile, lo scorso anno sono andati in Europa con giocatori bravi"
06 gennaio 2023 13:23
Dionisi, bordata a Gasperini: "Si fa sempre polemica per cercare un vantaggio alle partite successive"
03 maggio 2022 14:56
La Stampa: "In cinque giorni Allegri ha disarmato e battuto Dionisi e Italiano simboli del bel gioco"
27 aprile 2022 13:27
Dionisi attacca: "Noi attaccavamo, la Juventus pensava solo a difendersi. Assurdo aver perso"
25 aprile 2022 23:26
Dionisi imbarazza il Sassuolo: "Scamacca non meriti i titoli che gli fate, esaltato per mezzo campionato"
17 aprile 2022 22:32
Parla Dionisi: "Il Sassuolo non deve fermarsi dopo una vittoria, abbiamo battuto solo la Fiorentina..."
04 marzo 2022 15:46
Dionisi omaggia la Fiorentina: "Può giocarsi le proprie chance per arrivare al quarto posto"
25 febbraio 2022 21:21
Dionisi senza paura: "Sappiamo quanto siamo forti e come mettere in difficoltà la Fiorentina"
25 febbraio 2022 17:31
Dionisi ammette: "Anche contro la Fiorentina giochiamo a viso aperto nonostante è più forte di noi"
20 febbraio 2022 20:45
Dionisi: "Espulsione di Biraghi giusta, gol Fiorentina per due errori nostri. Anche noi in 10"
19 dicembre 2021 15:49
Dionisi: "Vlahovic forte, ne parlano tutti ma noi dobbiamo fermare la Fiorentina, non lui"
18 dicembre 2021 13:42
Il presidente dell'Empoli Corsi: "Italiano mi piace molto, volevo prenderlo qualche anno fa"
28 settembre 2021 11:20
Dionisi contro Gasperini, al Sassuolo rigore netto negato: "Capita a loro e fanno polemica"
22 settembre 2021 12:22
Dionisi: "Berardi non è più il capitano del Sassuolo. Scelta condivisa, non crea problemi a nessuno"
18 settembre 2021 13:06
Dionisi ammette: "Non so se al rietro dalle nazionali ritroverò Berardi. Ha parlato chiaro"
29 agosto 2021 22:19
Berardi non vuole stare più al Sassuolo, ancora non convocato. Sempre più lontano dai neroverdi
28 agosto 2021 20:18
Maran: "Italiano ha idee chiare e buon metodo. Lo dimostrano i risultati ottenuti"
21 luglio 2021 20:24
Pres. Empoli: "Fiorentina e Spezia litigano da 15 giorni per Italiano, Dionisi al Sassuolo per un caffè"
01 luglio 2021 12:04
Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro
13 giugno 2021 15:18
Restare all'Empoli? Dionisi non ci sta e molla Corsi che ammette: "Abbiamo chiuso"
10 giugno 2021 16:29
Corsi: "Sarri valuterà dove ci saranno le condizioni per fare bene. Firenze è un ambiente difficile"
08 aprile 2021 21:21
I nomi per la prossima panchina della Fiorentina. Per un progetto che duri
08 aprile 2021 08:39
Scopriamo Youssef Maleh: Imprevedibilità, dribliing, corsa ed un sinistro che canta. Viene paragonato a Bernardeschi
08 gennaio 2021 09:45
Dionisi: "Stiamo giocando bene e vogliamo continuare così. La Serie A.."
07 novembre 2018 17:42
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