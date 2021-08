Dionisi ammette: “Non so se al rietro dalle nazionali ritroverò Berardi. Ha parlato chiaro”

E’ terminata la sfida tra Sassuolo e Sampdoria, valida per la 2ª giornata. Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare così la gara:

“Credo meritassimo qualcosa in più, ma sono molto soddisfatto. Siamo cresciuti nella prestazione, ma non nel risultato. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ci tenevamo a far bene, ma siamo contenti perché i tifosi ci hanno incitato fino alla fine. Era giusto andare a salutarli. Non è la quantità ma la qualità dei tifosi e noi su questo ci difendiamo bene”.

Si aspettava una Sampdoria con un pressing così alto?

“Si, perché contro il Milan avevano fatto molto bene. Normale che poi la Samp non avrebbe potuto tenere il ritmo così alto per tutto il match e infatti poi siamo cresciuti”.

Caputo non ha reagito bene alla sostituzione. Le dirà qualcosa?

“Non gli dirò nulla perché Ciccio sa cosa penso di lui. Io scelgo già prima della partita, poi anche durante il match. Lui ci ha fatto vincere la partita precedente, ho provato a inserire Scamacca cercando di sfruttare al massimo l’organico”.

Si aspetta qualcosa dal mercato? O di ritrovare Berardi?

“Non so se al rientro troverò Berardi. Io so cosa ci siamo detti e non vedo l’ora che finisca il mercato almeno saprò che gruppo saremo. Queste scelte spettano ai dirigenti”. Lo riporta Tuttosassuolo.net

