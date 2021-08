Messias vicinissimo alla Fiorentina, al Crotone 8 milioni. Domani decisione su Berardi

Due giorni alla fine del calciomercato e la Fiorentina è vicina a piazzare un altro colpo, vale a dire Junior Messias, brasiliano, classe 1991, nell’ultimo campionato in serie A ha incantato tutti con le sue qualità, mettendo a segno ben 9 gol. Può giocare esterno, può giocare a sostegno della punta ma può giocare anche interno di centrocampo all’occorrenza.

La trattativa con il Crotone si sta chiudendo sulla base di 8 milioni, nella giornata di martedi potrebbe esserci la fumata bianca definitiva con il relativo annuncio. Italiano avrebbe cosi un giocatore che ha sempre ammirato e chiesto anche alla società viola. L’arrivo di Messias non preclude quello possibile di Berardi, il grande obiettivo per l’esterno, per il quale una decisione definitiva dovrebbe essere presa nella mattinata di domani dove i dirigenti della Fiorentina si riuniranno per decidere se affondare definitivamente il colpo o meno.

Flavio Ognissanti

