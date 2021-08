Vlahovic: “Mai chiesto di andare via nonostante le offerte. Faremo grandi cose. Italiano fortissimo”

Dusan Vlahovic ha parlato dopo la vittoria contro il Torino, queste le sue parole registrate da TMW:

A Dazn: “Lo stadio cantava il mio nome, non potevo rimanere fermo: certe cose le sogni fin da bambino, sono veramente emozionato. Penso di essere sulla strada giusta ma devo continuare a pedalare, a testa bassa con umiltà e determinazione, concentrato. Se penso di aver già fatto qualcosa è un grandissimo sbaglio, ci saranno alti e bassi ma darò tutto me stesso per la città, la squadra, il mister e per vincere”.

A Sky Sport: “Sono davvero emozionato, lo stadio che canta il mio nome è qualcosa di meraviglioso. Devo continuare a lavorare con dedizione e umiltà. Oggi è importante aver vinto, soprattutto in vista della sosta. Il gol? È stato un gesto istintivo, devo rivederlo per bene. L’importante è aver vinto e aver fatto tutto quello che il mister ci ha chiesto. Italiano è un allenatore fortissimo, in un mese e mezzo ha trasmesso tutte le sue idee. Siamo contenti di avere un allenatore così, siamo solo all’inizio. Ci saranno alti e bassi, ma noi dobbiamo continuare a lavorare. Non ho mai chiesto di andare via, nonostante le importanti offerte sia per me e per la società. Sono contento di essere rimasto qui, faremo grandi cose”.

