Dionisi: “Scelte arbitrali non lineari. Fiorentina più forte di noi e squadra più completa tra le grandi”

Il tecnico del Sassuolo Dionisi ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Non abbiamo perso nè per la testa nè per le gambe, non ho visto linearità nelle scelte arbitrali, noi abbiamo sbagliato ma non va bene, i ragazzi questi errori se li portano. La prestazione è stata buona, se avessi pensato solo al risultato avrei fatto scelte diverse, i ragazzi hanno fatto bene, ho trovato risposte, abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi, più motivata. Fino all’espulsione la partita è stata equilibrata

La Fiorentina è la squadra più completa tra le squadre di prima fascia, se scegli undici titolari ne restano fuori altri che sarebbero titolari altrove. I giocatori viola sanno giocare in ogni modo, peccato che la partita poteva andare in maniera diversa. La Fiorentina si sta preparando alla partita più importante della stagione, da italiano spero vinca la Fiorentina

Questa stagione mi ha insegnato tanto, è una stagione positiva, ne dobbiamo trarre per il futuro dagli insegnamenti di quest’anno. Se vengono meno dei giocatori andiamo in difficoltà, di questo ne stiamo già parlando con la società, ci sono stati alti e bassi

Berardi ha fatto la finale dell’Europeo che è più importante del farla con il club, il Sassuolo lo ha fatto crescere, lui ha fatto questa scelta e avrà ponderato pro e contro, spero che resti qui. Domenico ha fatto 12 gol più quelli che fa fare, saltando tante partite. Da quando sono arrivato si parla sempre delle stagioni precedenti, la miglior stagione è stata quella precedente alla mia ma in quella stagione non ci sono state cessioni, bisogna tenerne conto. Se non mantieni è difficile migliorare, per migliorare serve mantenere e rinforzare, questo non è stato fatto. Quest’anno abbiamo fatto ottimi risultati avendo ceduto tanto e non avendo Berardi per tantissime partite, togliete ad altri il loro miglior giocatore e poi vediamo

