Barone: “Italiano? Ha un contratto. Quando c’è una partita di livello escono notizie per destabilizzare”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto così a Dazn nel pre partita:

“Italiano? L’orgoglio è per il lavoro che si fa. Italiano ha un contratto e i contratti sono rispettati. Ogni volta che ci sono partite di livello come una finale escono delle notizie per destabilizzare. Siamo contenti per tutto il lavoro, soprattutto per il Viola park e per il settore giovanile, il nostro futuro.

Viola Park e stadio? I tre punti quando siamo arrivati: Fiorentina in Europa, centro sportivo e stadio.”

BARAK RIMASTO A FIRENZE PER UN ATTACCO INFLUENZALE