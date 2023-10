Sarà l’arbitro Dionisi a dirigere Fiorentina-Empoli. Un’unica vittoria per i viola nei quattro precedenti incontri

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la nona giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24. Federico Dionisi di L’Aquila sarà l’arbitro di Fiorentina-Empoli, gara valida per la nona giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24 in programma lunedì 23 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Mattia Politi di Lecce gli assistenti; Luca Massimi di Termoli il Iv uomo; Daniele Paterna di Teramo il Var, Gianluca Manganiello di Pinerolo l’Avar.

Quattro, con una vittoria, una sconfitta e due pareggi, i precedenti con la Fiorentina. L’unica vittoria del club di Rocco Commisso con Dionisi arbitro risale al 30 novembre del 2021, quando la formazione di Vincenzo Italiano riuscì a battere in casa la Sampdoria per 3-1 con i goal di Sottil, Vlahovic e Callejon.