È Fiorentina show con l’Argentina. Nico Gonzalez esalta Messi con un grande assist. Quarta terzino destro

Vince l’Argentina nella gara di qualificazione ai prossimi mondiali contro il Perù in una partita che vede il viola Nico Gonzalez partite da titolare nel tridente con Messi e Julian Alvarez. Il numero dieci viola è salito in cattedra ed è stato grande protagonista del gol del vantaggio dell’albiceleete fornendo un grande assist per Leo Messi che ha segnato un gol bellissimo. Spazio anche per Martinez Quarta che è entrato al minuto 38 del primo tempo per prendere il posto di Montiel, uscito per infortunio. Il difensore ha giocato terzino destro facendo una buona partita, precisa e attenta. La gara è terminata 2-0 per l’Argentina, anche il secondo gol è stato segnato da Leo Messi. Nico Gonzalez è rimasto in campo per tutta la durata della partita, toccando in totale 59 palloni, fornendo un assist, 83% di passaggi riusciti e 4 duelli vinti. Una prestazione da 7 in pagella.

