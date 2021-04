I nomi per la prossima panchina della Fiorentina. Per un progetto che duri

Sulle pagine de La Nazione c’è un’ampia carrellata dei nomi possibili per la panchina della Fiorentina per la prossima stagione, con accostamenti anche lontani, vedi Italiano dello Spezia e Dionisi dell’Empoli, per proseguire con Conceicao del Porto e l’opzione Blanc. La figura del nuovo allenatore dovrà essere legata ad un progetto che duri nel tempo: in questo caso il sogno è Sarri, tale rimarrà finché non firmerà il suo prossimo contratto. C’è stato un sondaggio per Pippo Inzaghi, che ha trovato gioie a Benevento.

Si passa poi a nomi più autorevoli: Gattuso, di lui si parla da diversi giorni, anche se c’è molta concorrenza. Altro nome che stuzzica e non poco è quello di Simone Inzaghi, ancora in fase di consultazione con la Lazio. Su di lui la Fiorentina fa sul serio: ingaggio molto alto e garanzie tecniche a sua disposizione, per un allenatore abituato a frequentare le parti alte della classifica portando trofei nella capitale . De Zerbi del Sassuolo piace, ma ci sono dei dubbi legati alla durata e alla pazienza che il tutto implicherebbe. Si finisce con Juric: già vicino alla panchina viola prima dell’inizio della scorsa stagione, Pradè proverà una seconda volta ad assicurarselo. Ma rispetto allo scorso anno, su di lui c’è l’occhio vigile di Napoli e Lazio.

