Graziani: "Vlahovic ha fatto passi da gigante. Spero che rinnovi e sia riconoscente"

Deve ancora crescere. Ha fatto passi da gigante. Con Prandelli ha trovato la continuità. Ora può reggere l'attacco da solo

Ciccio Graziani a Radio Bruno affronta così il discorso sull'attacante della Fiorentina: “Vlahovic ha fatto passi da gigante, soprattutto con la gestione Prandelli. Gli mancava serenità e tranquillità che non aveva avuto quando in panchina c'era Iachini. Cutrone e Kouame erano nelle sue stesse identiche condizioni. Ha avuto fiducia, continuità, e adesso è un altro giocatore. Ora regge l’attacco da solo, aspettiamo almeno un paio d’anni prima di parlare di fenomeno. Deve ancora crescere molto. Spero rinnovi, e che sia riconoscente alla Fiorentina che lo ha fatto crescere, giocare e aspettato”.

RIPA: "A CONCEIÇÃO PIACEREBBE MOLTO FIRENZE. SARRI E SPALLETTI DESTINATI AD ALTRE PIAZZE"

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