Dionisi omaggia la Fiorentina: "Può giocarsi le proprie chance per arrivare al quarto posto"
L'allenatore del Sassuolo che domani incontrerà la Fiorentina ha parlato della lotta in vetta al campionato
Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato anche della corsa Scudetto e dell'equilibrio in vetta che sta mostrando questo campionato. Sulla corsa Champions, invece, attenzione alla Fiorentina, avversaria diretta dei neroverdi nella sfida di domani sera: "Per lo Scudetto è difficile dirlo oggi, c'è tanto equilibrio. C'è l'Inter e la Juve con la sua voglia di rivalsa, poi il Napoli, il Milan... occhio alle outsider, non per lo Scudetto ma per i primi 4 posti la Fiorentina può giocarsi le proprie chance". Lo riporta TMW
SCONCERTI NON CE L'HA CON VLAHOVIC
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