Sconcerti ribadisce: ''Vlahovic riconoscente verso la Fiorentina, ha portato 80 milioni in cassa''
Mario Sconcerti non cambia idea sulla questione Dusan Vlahovic alla Juventus. Per lui inconcepibile il paragone con Donnarumma.
Non cambia idea Mario Sconcerti, che attraverso i microfoni di TMW Radio ribadisce la sua posizione circa la bontà dell'operazione Vlahovic-Juventus. Nello specifico, l'ex dirigente viola, ora opinionista, compara la cessione dell'attaccante serbo con quella di Donnarumma.
Queste le sue parole: ''“Le parole di Sabatini su Vlahovic e Donnarumma? Sono due casi molto diversi. Donnarumma è andato via a zero, Vlahovic ha fatto quello che doveva. L’attaccante viola la riconoscenza l’ha avuta, ha portato 80 milioni a Firenze, non si poteva eliminare la sua volontà di andare via. Piatek? Non è un fuoriclasse. Ha segnato più di Vlahovic in queste giornate, ma è solo un dato statistico. E’ un uomo che sta in area, lavora bene i palloni che ha e se lo fai giocare, i gol li segna”.
SOTTIL: ''NON SOLO LA CHAMPIONS, ANCHE L'EUROPA LEAGUE SAREBBE UN TRAGUARDO''
https://www.labaroviola.com/sottil-non-solo-la-champions-anche-andare-in-europa-league-sarebbe-un-grande-traguardo/166909/