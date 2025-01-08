Sarà Dionisi a dirigere Monza-Fiorentina. I precedenti non sorridono ai viola: una sola vittoria

È ufficiale la designazione arbitrale per la 20a giornata del campionato di Serie A, prima giornata del girone di ritorno dove la Fiorentina affronterà il Monza in Brianza lunedì sera alle 20.45. Ad a...

È ufficiale la designazione arbitrale per la 20a giornata del campionato di Serie A, prima giornata del girone di ritorno dove la Fiorentina affronterà il Monza in Brianza lunedì sera alle 20.45. Ad arbitrare il ritorno di Palladino all'U-Power Stadium sarà Dionisi della sezione de L'Aquila mentre al VAR ci sarà Guida coadiuvato dall'Avar Mazzoleni. Cinque sono i suoi precedenti con i viola. E non sorridono ai viola: una vittoria, due pari e due sconfitte. Fuori casa ha arbitrato una sola volta i viola in Bologna-Fiorentina 3-3 del 2 maggio 2021.

DAL BRASILE: “BOTAFOGO APRE ALLA CESSIONE DI LUIZ HENRIQUE, SCEGLIERÀ IL CALCIATORE TRA LA PREMIER E L’ITALIA”

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