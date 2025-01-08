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Dal Brasile: "Botafogo apre alla cessione di Luiz Henrique, sceglierà il calciatore tra la Premier e l'Italia"

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il Botafogo ha aperto alla cessione a gennaio di Luiz Henrique, esterno classe 2001 di grande talento. Su di lui c'è la Fiorentina ma anche due club di P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 13:37
Dal Brasile: "Botafogo apre alla cessione di Luiz Henrique, sceglierà il calciatore tra la Premier e l'Italia" -
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Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il Botafogo ha aperto alla cessione a gennaio di Luiz Henrique, esterno classe 2001 di grande talento. Su di lui c'è la Fiorentina ma anche due club di Premier League. Secondo quanto dicono i giornalisti brasiliani, vale a dire di Central da Bola e di O Globo, sarà il calciatore a decidere la sua destinazione una volta che saranno arrivate le proposte economiche giuste.

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