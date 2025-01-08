Dal Brasile: "Botafogo apre alla cessione di Luiz Henrique, sceglierà il calciatore tra la Premier e l'Italia"

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il Botafogo ha aperto alla cessione a gennaio di Luiz Henrique, esterno classe 2001 di grande talento. Su di lui c'è la Fiorentina ma anche due club di P...

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il Botafogo ha aperto alla cessione a gennaio di Luiz Henrique, esterno classe 2001 di grande talento. Su di lui c'è la Fiorentina ma anche due club di Premier League. Secondo quanto dicono i giornalisti brasiliani, vale a dire di Central da Bola e di O Globo, sarà il calciatore a decidere la sua destinazione una volta che saranno arrivate le proposte economiche giuste.

IL FUTURO DI IKONE, LE ULTIME DA PEDULLA'

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