Dionisi ammette: "Anche contro la Fiorentina giochiamo a viso aperto nonostante è più forte di noi"

Il Sassuolo vince in casa dell'Inter e il suo tecnico Dionisi si gode la grande vittoria parlano anche della sua filosofia di gioco

Esulta Dionisi dopo la grande vittoria del suo Sassuolo sul campo dell'Inter, a fine partita il tecnico, prossimo avversario della Fiorentina sabato a Reggio Emilia, ha parlato a Dazn citando anche la squadra viola, le sue parole:

"Giochiamo a viso aperto con tutti, questo ci viene meglio quando una squadra ci affronta per batterci, altrimenti facciamo più fatica. Anche contro la Fiorentina a Firenze abbiamo fatto la stessa cosa, quando facciamo contro avversari più forti di noi e di alta classifica, non vogliamo snaturarci. Se lavoriamo di squadra ce lo possiamo permettere" conclude

LA TELEFONATA TRA ITALIANO E COMMISSO A FINE PARTITA

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