Dionisi imbarazza il Sassuolo: “Scamacca non meriti i titoli che gli fate, esaltato per mezzo campionato”

Il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, classe 1999, è uno degli oggetti del desiderio dei top club italiani con Inter e Milan (lo è stato anche della Fiorentina) che sembrano pronte a fare pazzie per assicurarsi le sue prestazioni. E anche il ct della Nazionale Roberto Mancini sembra deciso a puntare su di lui per il nuovo corso azzurro dopo la grande delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2022. Il 23enne romano dunque sembra godere di molti estimatori in Italia e non solo.

Inevitabilmente c’è anche chi non la pensa così e crede che il Scamacca non si sia ancora guadagnato sul campo le attenzioni che invece ha. Nulla di strano se non fosse che tra questi ultimi c’è anche colui che ha in qualche modo lanciato l’attaccante mettendolo titolare con continuità, ossia l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, infatti il tecnico neroverde ha pesantemente criticato la prestazione del suo centravanti: “Premesso che Gianluca spalle porta non è bravo e infatti non dovremmo giocarla su di lui. Migliorerà comunque. Ma oggi è stato lui stesso il peggior avversario di se stesso” sono state infatti le parole di Dionisi sul centravanti azzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine del match della Sardegna Arena perso per 1-0.

L’allenatore degli emiliani però non si è limitato alla singola prestazione contro i sardi, ma ha anche dato un giudizio rispetto a quanto fatto finora in carriera da Scamacca che, a suo dire, viene esaltato più di quanto in realtà meriti: “È giovane, ha continuità, numeri, ma a oggi non merita i titoli che gli concedete. Ma perché non può bastare mezzo campionato per i titoli. È un ascensore di sali e scendi” ha quindi concluso il tecnico del Sassuolo che sembra voler richiamare all’ordine il suo attaccante probabilmente troppo distratto dalle voci di mercato negli ultimi tempi come dimostra la sua scarsa vena realizzativa in campionato dove non segna dallo scorso 18 marzo.

