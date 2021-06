Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l’incontro

Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi, l’ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini sarebbe in vantaggio alla corsa per la panchina della Sampdoria. Il patron Ferrero, dopo la beffa Dionisi, avrebbe sul tavolo tre nomi: Roberto D’Aversa, Marco Giampaolo e proprio Iachini. La Gazzetta dello Sport riporta come fra domani e martedì la dirigenza della Samp incontrerà D’Aversa e Iachini, con quest’ultimo appunto in vantaggio per sostituire Ranieri.

