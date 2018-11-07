Dionisi: "Stiamo giocando bene e vogliamo continuare così. La Serie A.."

A RietiLife.Com ha parlato l'attaccante del Frosinone Federico Dionisi. Queste le sue parole sul momento dei ciociari, prossimi rivali della Fiorentina

A RietiLife.Com ha parlato l'attaccante del Frosinone Federico Dionisi. Queste le sue parole sul momento dei ciociari, prossimi rivali della Fiorentina: "Quest'anno abbiamo cambiato molte cose, era necessario un periodo di ambientamento. Sapevamo di dover soffrire, ma adesso stanno arrivando ottime prestazioni e siamo felici. Le cose si stanno mettendo bene, speriamo di continuare così. La Serie A è una competizione che va saputa meritare attimo dopo attimo".