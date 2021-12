Dionisi: “Espulsione di Biraghi giusta, gol della Fiorentina per due errori nostri. Anche noi in 10”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in sala stampa alla fine della partita Fiorentina e Sassuolo per 2-2, le sue parole:

“Il pareggio è stato giusto, la partita è stata bella per chi l’ha giocata, un po’ meno per chi l’ha vista. Nel primo tempo la Fiorentina ha concesso molto di più rispetto a noi. C’è rammarico perchè non capita spesso di finire il primo tempo in vantaggio di due gol in casa della Fiorentina. Il rosso di Biraghi? Giusto, dobbiamo dire le cose come stanno. Nel secondo tempo la Fiorentina ha fatto meglio di noi ma ha fatto gol su due errori nostri, l’assist per il gol di Torreira glielo abbiamo fatto noi. Gli ultimi 10 minuti anche noi siamo stati in 10 perchè Henrique si è stirato, io volevo toglierlo anche se avevo finito i cambi ma il ragazzo è voluto comunque restare sul terreno di gioco. Alla fine eravamo molto stanchi. E’ stato bello essere al Franchi da allenatore toscano, i tifosi viola si sono fatti molto sentire” conclude Dionisi.

