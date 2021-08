Berardi non vuole stare più al Sassuolo, ancora non convocato. Sempre più lontano dai neroverdi

Come riporta TMW, il Sassuolo scenderà in campo domenica sera alle 18.30 al Mapei Stadium per affrontare la Sampdoria. Sui convocati del Sassuolo ci sono già delle indicazioni dettate da mister Dionisi in conferenza: “Berardi non sarà convocato domani, sta recuperando, speriamo di averlo dalla prossima”. Il classe 94 ha chiesto la cessione al club emiliano e prosegue la trattativa tra la Fiorentina e il Sassuolo per cercare di portarlo a Firenze (LEGGI QUI)