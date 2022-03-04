Parla Dionisi: "Il Sassuolo non deve fermarsi dopo una vittoria, abbiamo battuto solo la Fiorentina..."

La vittoria contro la Fiorentina deve essere dimenticato in casa Sassuolo, ne ha parlato il tecnico Dionisi in sala stampa

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia della partita di campionato della squadra squadra, queste le sue parole registrate da Sassuolo News dove ha citato anche la Fiorentina, battuta una settimana fa a Reggio Emilia

Il Sassuolo arriva da 7 punti in 3 partite e la vittoria al 94’ con la Fiorentina. Ora c’è il Venezia. In settimana ha fatto più da pompiere o ha alimentato questa fiamma accesa dopo le belle prove con le big?

"Non ho fatto né l'una né l'altra cosa. Bisogna dare continuità, 3 partite è troppo poco: non sono un'eccezione ma è poco. Dobbiamo fare bene alla quarta, che cade a fagiolo. Io mi soffermo solo su questo, nel cercare di trovare la determinazione giusta, oltre alle qualità tecnico-tattiche".

È stato più contento dopo aver fatto il grande slam o dopo la vittoria con un gol all’ultimo secondo contro la Fiorentina?

"L'ultima gara è quella che ti lascia di più. Non dobbiamo fermarci a questo perché abbiamo 'solo' battuto la Fiorentina e ora dobbiamo pensare alla prossima sfida con il Venezia".

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