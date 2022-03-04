Dal centro sportivo, Piatek dovrebbe giocare ancora titolare, Venuti al posto di Odriozola domenica

A due giorni dalla partita contro la Juventus, la Fiorentina si prepara alla sfida di domenica contro il Verona

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, a due giorni dalla sfida contro il Verona, la Fiorentina si allena tra centro sportivo e stadio Franchi. Assenti nell'allenamento odierno Nastasic e Odriozola per infortunio, sulla destra dunque giocherà titolare Venuti, occasione giusta per mettersi alle spalle l'errore contro la Juventus. Tornerà Quarta dopo la squalifica in Coppa Italia, possibile un duello con Milenkovic per un posto da titolare. Al posto dello squalificato Bonaventura occhio a Maleh che manca da tanto. Bisognerà capire le condizioni di Torreira, non al meglio nelle ultime settimane. In avanti il tridente è tutto un rebus con tutti gli esterni che si giocano un posto. Punta centrale Piatek più di Cabral.

LE VERGOGNOSE PAROLE DEL DIRETTORE DI TUTTO JUVE CONTRO FIRENZE

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