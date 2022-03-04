Direttore TuttoJuve: "Firenze pubblico di m****, fiorentini terroristi. Città senza alcuna bellezza"

Il direttore di TuttoJuve.net dopo la partita fa un editoriale in cui si diverte a offendere Firenze e i suoi abitanti

Vi pubblichiamo il pessimo articolo dell’ex “giornalista" ormai radiato, Sergio Vessicchio, che in un articolo su TuttoJuve.net di cui è direttore pensa bene di offendere Firenze, i suoi abitanti e i tifosi della Fiorentina, nonostante la partita sia stata correttissima e il pubblico impeccabile. Questo il suo editoriale:

"Una vergogna assoluta quello che si è verificato al Franchi. Durante una pandemia che ci sta logorando, con una guerra in corso, con la gente che piano piano sta ritornando anche negli stadi questa gentaglia ha avuto il coraggio di combinare quel poco durante la partita di coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, prima e dopo. Un gesto di inciviltà. Questa squadra non dovrebbe stare nel campionato di calcio, gli emuli dei terroristi, dei belligeranti sovietici, i pari grado di aggressori russi, non dovrebbero stare sugli stadi. Una partita di calcio trasformata in una guerra senza pensare a quanto si sta verificando in un altra parte del modo dove sportivi e atleti sono al fronte. Firenze è una città di merda, altro che cultura, storia, letteratura, monumenti e via dicendo.

Questi sono terroristi a tutti i livelli. Giocatori che picchiavano sulle caviglie, cattiveria non agonismo, un arbitro storicamente anti Juventus ultras del Napoli che marciava sull’aggressione all’uomo in campo senza punire, un ambiente assolutamente bellicoso. Per favore non mi dite mai più che Firenze è attraente, storica, piena di monumenti, letteratura, bella e bla bla bla. Firenze è una città di merda e nel calcio lo dimostra. e non ci rompete i coglioni. il pubblico fiorentino è un pubblico di merda cartina di tornasole della città. E poi sgombriamo il campo dagli equivoci, quale città bella e attraente, è una città cupa, fredda senza nessuna bellezze. I riferimenti storici e be solo quelli, il resto è solo arroganza, presunzione, spocchia e una parlatura ridicola"

IL RACCONTO DI SAPONARA SU ASTORI

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