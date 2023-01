Dionisi attacca l’arbitro: “Ha sbagliato, ci metta la faccia. Fallo di mano l’aveva visto e non dato rigore”

Alessio Dionisi ha parlato dalla sala stampa dello stadio Franchi la sconfitta contro la Fiorentina, queste le sue parole:

Abbiamo fatto una prestazione positiva, siamo arrabbiati, se la Fiorentina non ha fatto la miglior prestazione il merito è del Sassuolo. Girano le scatole anche per l’episodio, meritavamo altro risultato, non siamo contenti. Sul rigore io ho visto che l’ha toccato di mano, idem l’arbitro, aveva valutato che non era rigore, perché il Var ha chiamato l’arbitro su un episodio che aveva valutato non rigore e poi non è stata tracciata la linea del fuorigioco. Il fallo di mano l’hanno visto tutti, perché va al Var? La palla sbatte su Terzic e poi va sul braccio, l’arbitro vede e giudica non rigore, poi viene chiamato dal Var, a questo punto spero che ci sia linearità nel giudizio di certi episodi. Se questo tipo di tocchi sono rigore spero che sia sempre rigore

Paghiamo la condizione ottimale di tanti giocatori, non siamo stati bravi a sfruttare tanti situazioni, Traorè non era nella sua miglior giornata, i ragazzi hanno fatto il massimo, non abbiamo determinato come avremmo voluto. Non sono preoccupato per la situazione di classifica, chi si preoccupa non può lavorare nel calcio, non è un momento facile, veniamo giudicati dai risultati, la classifica non ci piace ma oggi ha perso la squadra che meno meritava di perdere. Oggi ci è mancato l’ultimo spunto in un paio di occasioni importanti.

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA DI ITALIANO