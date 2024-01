Dionisi: “I ragazzi sono calati dopo il gol annullato, avevano esultato. Berardi nervoso perchè la sente”

Alessio Dionisi ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del Sassuolo, queste le parole dell’allenatore neroverde dopo la vittoria contro la Fiorentina:

“Partita importante per la nostra stagione, siamo stati ripagati, se perseveri, qualcuno pronto a criticare troppo, a non vedere cose ovvie, i ragazzi sono stati bravi. Nel secondo tempo abbiamo rinunciato a giocare, ma è normale dopo aver esultato per un gol fatto e dato che giocavamo contro una squadra più forte.

Non è una svolta, il Sassuolo deve mantenere la categoria puntando sui giovani, questo è il nostro obiettivo, smettiamola di parlare di altro. La Fiorentina nel secondo tempo ha messo dentro certi giocatori, noi ne abbiamo messi altri che devono fare esperienza, noi abbiamo dei giovani che stanno crescendo. Il gol annullato? Mi è sembrato abbastanza particolare, capisco la motivazione ma non la condivido perchè se viene segnalato sempre il fuorigioco quando il difensore interviene perchè ha alle spalle un giocatori in fuorigioco, allora ce ne sarebbero tantissimi ogni partita. Dopo aver festeggiato quel gol i giocatori hanno fatto fatica a rientrare in partita

Berardi era nervoso perchè vuole sempre dare tantissimo e non sempre ci riesce, sente il peso di essere il nostro giocatore più forte, sa che dipendiamo tanto da lui, oggi non è riuscito a finire la partita”

