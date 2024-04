Il Monza pensa già al post Palladino? Dionisi in tribuna per vedere il match con il Napoli. Idea concreta

Alessio Dionisi era oggi a Monza per vedere la sfida fra i brianzoli e il Napoli. Il tecnico è stato accostato ai biancorossi per il dopo Palladino: in caso di addio l’idea è concreta, considerati i tanti estimatori che Dionisi ha ancora nonostante una stagione non straordinaria – per usare un eufemismo – al Sassuolo. Dopo la fine dell’esperienza in neroverde Dionisi è libero e può firmare con un altro club.

In questa stagione Dionisi ha raccolto 5 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte in campionato, rimanendo invischiato nella lotta per la retrocessione. Lo riporta TMW.

