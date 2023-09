Dionisi accende il rammarico nella Fiorentina: “Berardi giocherebbe titolare in tutte le squadre di A”

Alessio Dionisi ha parlato di Domenico Berardi dopo la grande prestazione, con gol, del giocatore contro la Juventus. Berardi è sempre stato uno degli obiettivi mancati da parte della Fiorentina da qualche anno a questa parte, con la società viola che non ha mai voluto accontentare le richieste del Sassuolo (oltre 20 milioni) per la cessione del calciatore. Queste le parole di Dionisi a Dazn:

“Devo dire la verità, Domenico sta cercando la miglior condizione: lui ha gambe forti e deve giocare, poi io lo tengo in campo anche se ha i crampi perché è troppo importante. Magari faccio finta che manca meno di quanto sia vero. Per me l’ha vissuta bene, ormai è un uomo da questo punto di vista: poi è un giocatore così talentuoso che ci sta un po’ di nervosismo. Domenico potrebbe giocare con qualsiasi squadra nelle prime 4-5 del campionato, poi magari lui ha fatto certe scelte e non è facile stare dentro in tutte le situazioni. Ma la settimana l’ha fatta bene”.

