Dionisi: “Fiorentina motivata in vista della finale di Conference, non è un vantaggio per noi”

Alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina, sfida valevole per l’ultima giornata di Serie A, il tecnico dei padroni di casa Alessio Dionisi ha così parlato in confenza stampa: “Affronteremo una squadra più motivata di noi, questa gli servirà per preparare la partita più importante della loro stagione ma noi giochiamo in casa, l’ultima di campionato, un girone di ritorno importanteSperiamo domani di essere così prestativi e meno imprecisi, perché la Fiorentina ci metterà in difficoltà”.

Poi ha proseguito: “Io credo che non sia un vantaggio per noi perché la Fiorentina può giocare domani con 11 giocatori e la prossima con altri 11 giocatori e tutti di un livello molto simile, quindi complimenti alla squadra e al mister. Si fa fatica a individuare un undici titolare nella Fiorentina. Non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo essere motivati noi. Non ci arriviamo nello stesso modo a livello emotivo. Loro puntano all’ottavo posto, noi a finire bene”.