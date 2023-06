Problemi per maxischermo al Franchi, dal costo a carico della Fiorentina fino alle proteste dei cittadini

Scendono drasticamente le possibilità di aprire il Franchi per la finale di Conference tra Fiorentina e West Ham, l’idea della società viola era quello di aprire il Franchi per permettere la visione al maxischermo per chi era a Firenze. Nelle ultime ore stanno emergendo diverse difficoltà, dai costi tutti a carico della Fiorentina, alla gestione dell’evento che potrebbe durare anche fino a notte fonda/primissima mattinata in caso di vittoria viola, in quel caso gli addetti alla sicurezza lavorerebbero per molte più ore di quelle pattuite.

Non da sottovalutare anche le proteste di alcuni dei cittadini di Campo di Marte che non vedrebbero di buon occhio una festa lunghissima in caso di trionfo. Poi c’è il problema maxi schermi, non basterebbe il tabellone sopra la Ferrovia ma dovrebbero esserne diversi anche sul terreno di gioco. Anche questa sarebbe un ulteriore spesa. Il Comune di Firenze non aiuterebbe in nessun modo la società per l’evento e il costo (circa 100 mila euro) sarebbe tutta a carico del club (da qui nasce l’idea del biglietto a 5 euro). Le prossime ore saranno decisive con alcuni incontri in programma con la prefettura.

