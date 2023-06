Gazzetta, tormentone Berardi, Fiorentina ultima respinta ma potrebbe tornare alla carica

Scrive La Gazzetta dello Sport, il nome di Domenico Berardi sarà molto gettonato anche all’interno del prossimo mercato. Da anni non passa estate che non sia accostato a una grande squadra. Non solo Juve, anche Roma, Lazio, Milan, Inter, Napoli e Fiorentina hanno provato a prenderlo. Il Sassuolo ha sempre valutato il suo cartellino 30-40 milioni. L’ultimo club respinto è stato la Fiorentina che magari tornerà alla carica. Il Sassuolo spera di tenerlo ancora.

