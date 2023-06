Terracciano: “La stanchezza non è permessa, ci giochiamo una stagione con la finale”

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha così parlato al Media Day nella zona mista: “Dobbiamo affrontare tutte e due le partite che ci restano nel migliore dei modi, sapendo che il peso specifico della finale di Conference è importante per noi, per la città e per i tifosi. Lì ci giocheremo quasi una stagione. Penso che sarà tutta un’altra partita rispetto alla finale di Coppa Italia con l’Inter, affrontiamo tutta un’altra squadra, ci giocheremo le nostre carte. Abbiamo fatto una grandissima partita contro l’Inter e sono sicuro che la faremo anche con il West Ham. L’unica certezza è che daremo tutto quello che abbiamo per portare a Firenze il trofeo.

Intanto domani abbiamo il Sassuolo e dobbiamo pensare a quello. Per il West Ham qualche concetto è stato già introdotto però dobbiamo affrontare prima il finale di campionato. Stanchezza non può esserci perché ci giochiamo tutto, il fatto che abbiamo giocato tutte queste partite deve portarci orgoglio e non stanchezza. Era quello che ogni giocatore vorrebbe fare in carriera. La stanchezza non è permessa.

Il tifo di Firenze è qualcosa che ti mette i brividi in una finale ancora di più, c’era la voglia di non uscire più dall’Olimpico, perché hanno dato uno spettacolo per tutti i 90′. È sempre stata una spinta in più. Il gruppo è ottimo, quando giochi così tante partite devi mettere in conto di alternarti, la stanchezza fisica e i viaggi. Cerofolini? Era già pronto, giusto qualcosina è un ragazzo straordinario”.

LEGGI ANCHE, L’ANTICALCIO DELLA ROMA NON SFONDA IN FINALE, IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE, DECISIVI I RIGORI