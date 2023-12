Dionisi asfalta Mourinho: “Il Fair Play è anche non parlare male di un giocatore avversario”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo contro la Roma.

Cosa le lascia il finale di partita?

“La partita è cambiata quando siamo rimasti in dieci, poi abbiamo preso un rigore discutibile e un autogol. L’espulsione è giusta, Boloca era dispiaciutissimo. Peccato, perché la sensazione era che il gol non l’avremmo preso mai. La partita si spiega su questo: in 11 non la perdiamo mai”.

Non era d’accordo con quello che la ha detto Mourinho?

“Sì, è stato così. Sono abituato al mio fair play e parlo solo della mia squadra. Non credo che qualcuno debba permettersi quindi di parlare dei giocatori degli altri, anche questo è fair play. Per falli fatti siamo diciannovesimi in Serie A, al contrario della squadra che avevamo di fronte”.

Le ha detto che a fair play si risponde con fair play?

“Vi dico solo che il fair play si dà a prescindere, sono parole sbagliate. Palla fuori per un infortunio, non per perdita di tempo. Per me non vale la pena continuare a parlarne”.

Avete sofferto i loro quinti e Laurienté è apparso non in grande giornata.

“Abbiamo difeso bene, sapevamo che concedendo palla alla Roma dovevamo abbassare un po’ gli esterni. Laurienté lo scorso anno ha fatto bene e ora non riesce ad esprimersi, ma sono convinto che tornerà a fare bene”.

Siete calati un po’ nella ripresa.

“Abbiamo sbagliato tanti controlli. I difensori oggi hanno fatto una partita importante, non vado dietro al risultato. Hanno fatto correre indietro Lukaku. Con il centrocampo non abbiamo gamba, ma altre caratteristiche. Dobbiamo essere ordinati e di questo sono soddisfatto”. Lo riporta TMW

