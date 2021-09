Dionisi contro Gasperini, al Sassuolo rigore netto negato: “Capita a loro e fanno polemica”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’esito del match del Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Ecco le sue parole in cui evidenza come ci fosse un rigore solare nel secondo tempo per la sua squadra:

“Potevamo pareggiarla, andiamo via col rammarico. La prestazione non ci basta. Noi dobbiamo fare prestazione per ottenere risultati ma è un peccato andar via con un risultato non positivo. Ci credevamo. Siamo rimasti sotto di due gol e questa è la qualità che dobbiamo alimentare. Il gol di Domenico ha riaperto la gara e penso che nel secondo tempo dessimo la sensazione di poter far gol, peccato perché ci siamo andati vicino, con delle situazioni che ci sarebbero da rivedere, ma lascio a voi”.

C’era un rigore?

“Non mi piace far polemica e mai la farò ma credo sia giusto dire che c’era rigore. Ho notato che altri fanno polemica quando accade a loro. Dalla panchina mi hanno detto che c’era rigore ma accettiamo la decisione dell’arbitro, un mestiere difficilissimo”.

Nessun commento da casa Atalanta, dove Gasperini non ha voluto dire nulla in merito all’episodio incriminato.

ITALIANO COMMENTA LA SCONFITTA: “SBAGLIATE TROPPE OCCASIONI”