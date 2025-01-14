Moviola Corriere dello Sport: “Dionisi pessimo, si becca 4,5. Più rigore quello di Sottil, non c’è su Beltran”

Pessima la prestazione di Dionisi ieri

"Pessima" la prestazione di Federico Dionisi, arbitro di Monza-Fiorentina che si prende 4,5 in pagella. Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Assegna un rigore che non c'è alla Fiorentina, perché è Beltran che si sposta verso Carboni e dal VAR tacciono, mentre sul rigore concesso per l'intervento di Pablo Marì su Sottil l'arbitro viene richiamato nonostante sia evidente la negligenza del difensore argentino. Era più rigore quello su Sottil perché non c'è il chiaro ed evidente errore che porta al dietrofront rispetto alla decisione di campo”.

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