Notizie La Stampa Fiorentina

Prandelli: "Firenze ti ama se sei un uomo e la rispetti. I tifosi viola mi sono sempre stati vicino"
24 febbraio 2025 11:10
La Stampa: "In cinque giorni Allegri ha disarmato e battuto Dionisi e Italiano simboli del bel gioco"
27 aprile 2022 13:27
La Fiorentina vuole vendere Callejon, Lazio interessata perchè piace a Sarri. Tare ci pensa
14 agosto 2021 13:52
Sondaggio Fiorentina-Chiellini? Davide Lippi: "Smentisco categoricamente. Mai dichiarato quanto scritto"
23 luglio 2021 20:12
La Stampa, Sarri-Juventus accelerata sulla rescissione. C'è la Fiorentina nel suo futuro?
19 ottobre 2020 11:50
Su Giampaolo c'è l'interesse anche del Torino. Ma l'allenatore vorrebbe due giocatori
29 luglio 2020 18:47
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