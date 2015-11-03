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Notizie La Stampa Fiorentina

Prandelli: "Firenze ti ama se sei un uomo e la rispetti. I tifosi viola mi sono sempre stati vicino"

24 febbraio 2025 11:10

La Stampa: "In cinque giorni Allegri ha disarmato e battuto Dionisi e Italiano simboli del bel gioco"

27 aprile 2022 13:27

La Fiorentina vuole vendere Callejon, Lazio interessata perchè piace a Sarri. Tare ci pensa

14 agosto 2021 13:52

Sondaggio Fiorentina-Chiellini? Davide Lippi: "Smentisco categoricamente. Mai dichiarato quanto scritto"

23 luglio 2021 20:12

La Stampa, Sarri-Juventus accelerata sulla rescissione. C'è la Fiorentina nel suo futuro?

19 ottobre 2020 11:50

Su Giampaolo c'è l'interesse anche del Torino. Ma l'allenatore vorrebbe due giocatori

29 luglio 2020 18:47

La Stampa, accordo tra Enrico Chiesa e la Juve per un ingaggio di 5 milioni di euro l'anno

19 aprile 2020 11:00

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