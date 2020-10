La Stampa, Sarri-Juventus accelerata sulla rescissione. C’è la Fiorentina nel suo futuro?

Più che un fantasma, si legge nell’edizione odierna di La Stampa, Maurizio Sarri per la Juve è diventato un peso economico dopo il traumatico esonero di settanta giorni fa. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare: il club bianconero e il tecnico toscano, infatti, stanno trattando la rescissione del contratto in scadenza il 30 giugno 2021 (stipendio da oltre 6 milioni netti) con un’opzione di rinnovo per un altro anno.

Da qualche giorno il ds Paratici e gli agenti di Sarri sono in contatto per sciogliere il vincolo, ma ieri cielo stata un’importante accelerazione. Segno che l’ex allenatore juventino è pronto a tornare in pista in tempi rapidi, con le ipotesi Fiorentina e Roma a stuzzicarlo per la possibile ripartenza. La prima opzione sarebbe quella viola, nella città e con la squadra da sempre nel suo cuore.

