Nazione, Commisso scuro in volto, riflette su Iachini. Sarri il nome in pole ma spunta l’idea Semplici

Un Rocco Commisso scuro in volto quello apparso ieri all’Orogel Stadium di Cesena. Iachini sta chiedendo tempo per far inserire i nuovi acquisti all’interno del suo modulo ma quanto aspetterà ancora la dirigenza della Fiorentina? Decisioni a caldo secondo La Nazione stamani in edicola non verranno prese. Sono molteplici i nomi che circolano per la panchina viola, in primis quello di Maurizio Sarri che entro la fine del mese potrebbe risolvere il suo contratto con la Juventus. Spunta un nuovo nome, Leonardo Semplici.

