La Fiorentina vuole vendere Callejon, Lazio interessata perchè piace a Sarri. Tare ci pensa

Come si legge sulle colonne de La Stampa, il ds della Lazio Igli Tare lavora per un centrocampista e un esterno alto. Per la mediana c’è già l’accordo con il croato Basic, ma il Bordeaux chiede 10 milioni. Un’alternativa può essere il prestito di Torreira (ex Samp). Davanti il jolly, graditissimo a Sarri, può essere Callejon, in uscita dalla Fiorentina: lo spagnolo tornerebbe a lavorare con uno dei suoi maestri. Lo riporta TMW

