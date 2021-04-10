Galli: "Lippi sarebbe un valore aggiunto. Callejon? L'errore è di etichettarlo come sostituto di Chiesa"

Galli ha parlato di Lippi e del caso Callejon

A Lady Radio, ha parlato l'ex portiere e dirigente sportivo Giovanni Galli:

"Lippi? E’ una figura rappresentativa, un uomo che conosce il calcio e i giocatori però non so che accoppiata potrebbe essere con Pradè, se potrebbe essere una coppia ben assortita. Di Lippi comunque ho molta stima e penso che sarebbe un valore aggiunto. Callejon? Ci sono giocatori che vivono sull’entusiasmo e sulla fiducia che sentono, spesso l’uso di Callejon è stato invocato ma lui ha bisogno di essere usato in una determinata maniera. A Napoli aveva allenatore, compagni, stampa e tifosi che stravedevano per lui. Qui è arrivato con l’etichetta di chi doveva far dimenticare Chiesa, non avendone le caratteristiche".

LA TOSCANA TORNA ARANCIONE, MA OLTRE A FIRENZE SARANNO TANTI I COMUNI ROSSI. L'ELENCO COMPLETO

https://www.labaroviola.com/la-toscana-torna-arancione-ma-oltre-a-firenze-saranno-tanti-i-comuni-rossi-lelenco-completo/136203/