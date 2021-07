“Caceres? Ha un contratto in scadenza – ha detto l’intermediario di mercato Davide Lippi a TMW – e non penso che resterà. Adesso è in Copa America ma da tempo stiamo lavorando per trovare soluzioni”.

LEGGI ANCHE, TMW, SOTTIL, FIORENTINA AL LAVORO PER IL RINNOVO: L’ATTUALE CONTRATTO SCADRÀ NEL 2024