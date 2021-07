Possibile rinnovo in vista per Riccardo Sottil alla Fiorentina. Secondo TMW il club viola sta lavorando al prolungamento del contratto dell’esterno, che ha il contratto in scadenza nel 2024.

