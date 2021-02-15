Lippi: "Io dirigente della Fiorentina? Sarei pronto. Vlahovic deve mettersi a disposizione dei compagni"

Marcello Lippi ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Toscana, queste le sue opinioni in merito alla realtà viola

Ospite ai microfoni di “Artemio” su Radio Toscana il commissario tecnico della Nazionale campione del mondo 2006 Marcello Lippi ha analizzato la situazione della Fiorentina, il giorno dopo la sconfitta con la Sampdoria a Marassi che complica ulteriormente la classifica dei viola.

“La Fiorentina deve lottare – ha detto Lippi – deve essere consapevole della situazione in cui si trova. Succede a volte che squadre che partono con un altro obiettivo e magari con una squadra ben costruita si ritrovano per vari motivi in una posizione di classifica dove è necessario avere il coltello tra i denti per difendere la categoria. Il Torino è nella stessa situazione. In questi casi bisogna mettere uno spirito che magari si pensava non fosse necessario”.

“Vlahovic? Ha grandi qualità, chiaramente non può essere completo a 20 anni. Deve capire che fa parte di un reparto ed è il punto di riferimento di una squadra che si affida soltanto a lui. Deve mettersi a disposizione dei compagni per il fraseggio, per gli scambi. Credo che questo un po’ gli manchi”.

Una battuta infine sul patron viola Commisso: “Sta dando entusiasmo alla città, come tutti i presidenti che investono tanto avrebbe piacere di vincere qualche partita in più. Mi piace, è una persona che ci mette tanta passione oltre che tanti soldi. Io dirigente viola? Se mi chiamassero sarei pronto ad ascoltare la proposta"

CRISCITIELLO AMMETTE: "SI PARLA DI PETRACHI E DE ZERBI ALLA FIORENTINA"

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